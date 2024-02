Napoli | i convocati per Cagliari | out Ngonge | c’è Osimhen Gesto Di Lorenzo

Cagliari-Napoli domani alle ore 15. I convocati azzurri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilha diramato iperout per infortunio,recuperato dall’influenza. Dinonostante la squalifica partirà con la squadra. CALCIO– Il tecnico del, Francesco Calzona, ha reso nota la lista dei giocatoriper il confronto in trasferta contro il, in programma domani alle ore 15 allo Stadio Unipol Domus per la 26esima giornata di Serie A. Tra le note salienti emerge l’assenza di Cyril, ancora in fase di recupero per un problema alla caviglia sinistra. Una mancanza significativa per il fronte offensivo del, che però può contare sulla presenza di Victor, ora completamente ...