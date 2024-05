Lorenzo Musetti fatica - ma batte Juan Manuel Cerundolo all’esordio nel Challenger di Cagliari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo due ore e 20 minuti di match infinitamente più complicato del previsto,trova il modo dire l’argentino(fratello del più noto Francisco) per 7-6(4) 7-6(4). Il toscano esordisce così con successo al175 di, alias Sardegna Open, e ai quarti di finale troverà uno tra il portoghese Nuno Borges, alla migliore stagione in carriera, e il giapponese Yoshihito Nishioka. Nel primo setriesce a partire bene, in virtù del break ottenuto nel terzo game. L’italiano gioca in maniera tutto sommato buona, ma quando si trova sul 4-1 la pioggia, già problematica nella giornata, inizia a diventare più insistente. Dopo 10 minuti di incertezza sulle sedie i due riprendono, ma il ...