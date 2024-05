Atletica - Chituru Ali insegue la zampata a Dubai | ritorno in gara dopo il 10 01 sotto la pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024)Ali farà la sua seconda uscita stagionale all’aperto in occasione dell’UAE Athletics Grand Prix, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza) che andrà in scena venerdì 3 maggio a(Emirati Arabi Uniti). Il velocista comasco scenderà in pista alle ore 16.20 per cercare unasui 100 metri,che due settimane fa a Nairobi era sfrecciato in 10.01la(ma purtroppo con vento a favore di 2,2 m/s, appena sopra la norma). Il 25enne, in inverno finalista sui 60 metri ai Mondiali Indoor, punterà a ritoccare il proprio personale di 10.12 siglato due anni fa agli Europei di Monaco e cercherà di avvicinare sensibilmente il muro dei dieci secondi. L’alfiere delle Fiamme Gialle affronterà il ...