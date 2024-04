Chituru Ali fa sognare l’atletica italiana | ha fatto traballare il muro! Tempo da sogno sotto la pioggia - ma il vento…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)Ali hatutti gli appassionati italiani di atletica leggera. Il velocista comasco ha regalato una magia sul rettilineo di Nairobi (Kenya), dove è andata in scena la prima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera alle spalle della Diamond League). L’azzurro ha infatti brillato sui 100 metri, correndo l’eccezionaledi 10.01. Peccato per il vento a favore di 2,2 m/s, ovvero leggermente sopra al limite imposto dal regolamento (2,0 m/s) per l’omologazione delle prestazioni a fini statistici e di record. Il fresco 25enne (ha spento le candeline un paio di settimane fa), reduce dalla finale sui 60 metri ai Mondiali Indoor e dai 150 metri corsi a Firenze sette giorni fa (15.20), ha tagliato il traguardo al quarto posto alle ...