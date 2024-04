Atletica - Chituru Ali apre la stagione sui 100 Desalu e Vallortigara a Nairob - c’è Tebogo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tre italiani saranno impegnati ai (Kenya), dove sabato 20 aprile andrà in scena la prima tappa del Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League).Ali, finalista sui 60 agli ultimi Mondiali Indoor, correrà i primi 100 metri delladopo aver scaldato i motori con i 150 di Firenze. Il velocista comasco incrocerà lo statunitense Kenny Bednarek (10.01 sabato in Florida), il padrone di casa Ferdinand Omanyala, il britannico Jeremiah Azu, l’ivoriano Arthur Cissé. Faustosi cimenterà sui 200 metri. Il Campione Olimpico della 4×100, che a febbraio si era già espresso in 20.40 in Sudafrica. Il velocista lombardo incrocerà lo scatenato botswano Letsile, già capace di un 19.94 stagionale sul mezzo giro di ...

