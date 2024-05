È nata una nuova coppia Amici 23 - dolce indiscrezione su Holden e l’altra allieva

(Di giovedì 2 maggio 2024)23, c’è una storia tra i due allievi? L’giunge proprio quando la gara entra nel vivo con sette concorrenti rimasti a contendersi la vittoria finale. Dustin,, Petit e Marisol della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (i “ZerbiCele”), Mida e Sarah della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ( i “CuccaLo”) e Martina della squadra capitada Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (i “PettiMondo”). Nelle scorse settimane abbiamo scoperto che c’è del tenero tra Mida e Gaia, ma anche tra Petit e Marisol e poi tra Mew e Matthew. A quanto pare, poi, anche Lucia e Simone hanno avuto una storia, ma prima di entrare nel talent show. Ora si scopre che l’zia tra due altri allievi si è trasformata in qualcosa di diverso. Lui fa parte della squadra di Zerbi e Celentano, ...

Un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23 è appena andato in onda questo pomeriggio, giovedì 14 marzo 2024, su Canale 5. Il serale è alle porte, che cosa sarà accaduto tra gli allievi della scuola in queste ultime ore? Considerando che abbiamo già visto la presentazione delle squadre ... Continua a leggere>>

Sarah Toscano, il papà della cantante di Amici 23 preoccupato per lei: il motivo - Ad Amici 23 è nata una popstar. Lei è Sarah Toscano e all’inizio del suo percorso all’interno del talent di Canale 5, forse non tutti si sarebbero aspettati dei miglioramenti così importanti. In effet ...

Continua a leggere>>

Amici 23, i nuovi inediti di holden, Mida, Martina, Sarah e Petit - Amici 23, i nuovi inediti di holden, Mida, Martina, Sarah e Petit La finale in diretta sabato 18 maggio ROMA – La macchina di Amici 23 non si ferma. A tre settimane dalla finalissima, in diretta il 18 ...

Continua a leggere>>

Serale di Amici 23, le pagelle della sesta puntata: Martina (forse) non solo una bella voce (8.5) - Serale Amici 23, le pagelle della sesta puntata: ci avviciniamo sempre di più alla finale e la pressione si sente. Ecco i nostri voti ...

Continua a leggere>>