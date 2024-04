Tinder introduce la nuova funzione ‘Condividi il mio Appuntamento’ per fornire dettagli sugli incontri a familiari e amici

La nuova funzione di Tinder si chiama "Share My Date" e consentirà agli utenti di condividere con chiunque i dettagli del loro prossimo appuntamento : luogo, data e perfino una foto della persona con cui si sta per uscire.Continua a leggere Continua a leggere>>

tinder & Co. sono in crisi, il grande freddo della Generazione Z - Perdono valore in Borsa, non riescono a trovare la novità giusta e si scontrano con le sensibilità dei potenziali giovani utenti: cosa sta succedendo con la «dating fatigue» dopo il boom della pandemi ...

Continua a leggere>>

tinder: la nuova opzione Share My Date per condividere i dettagli degli appuntamenti - Share My date consente agli utenti di condividere i dettagli dei propri appuntamenti con amici e persone care.

Continua a leggere>>

tinder apre una nuova funzione: i dettagli del tuo appuntamento saranno condivisi con gli amici - La nuova funzione di tinder si chiama "Share My Date" e consentirà agli utenti di condividere con chiunque i dettagli del loro prossimo appuntamento ...

Continua a leggere>>