Amadeus litiga con Lucio Presta - mentre il figlio José conduce un podcast all’Eurovision 2024

Amadeus e il post sui social: Frecciata al suo ex manager Lucio Presta? Amadeus potrebbe aver risposto al suo ex manager Lucio Presta che recentemente lo aveva attaccato in un’intervista accusandolo di ingratitudine. “La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del ...

«Chi mente a sé stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto di non distinguere più la verità, né in se stesso, né intorno a sé». In una storia su Instagram Amadeus, cita Dostoevskij, accompagnando il pensiero con un sottofondo musicale della canzone “Pinocchio“, di Dj Lhasa. Un ...

