Amadeus cita Dostoevskij | Chi mente a se stesso non distingue la verità Frecciata al suo ex manager Lucio Presta?

(Di giovedì 2 maggio 2024)e il post sui social:al suo expotrebbe aver risposto al suo exche recentelo aveva attaccato in un’intervista accusandolo di ingratitudine. “La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è una sindrome ascrivibile ai nostri giorni ed anche ai grandi personaggi” aveva affermato. Accuse alle qualinon ha mai replicato aperta. Tuttavia, il conduttore ha postato sui social un enigmatico messaggio che molti hanno interpretato proprio come una risposta al suo ex. In una stories sul suo profilo ...

“C’eravamo tanto amati”. Ma, adesso, è scontro totale tra Amadeus e il suo ex manager Lucio Presta . Dopo le accuse arrivate al suo indirizzo, il conduttore ha preferito mantenere un profilo basso, non rispondendo al mittente. Ma in queste ora è accaduto qualcosa destinato a sollevare ulteriori ... Continua a leggere>>

«Chi mente a sé stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto di non distinguere più la verità, né in se stesso, né intorno a sé». In una storia su Instagram Amadeus , cita Dostoevskij, accompagnando il pensiero con un sottofondo musicale della canzone “Pinocchio“, di Dj Lhasa. Un ... Continua a leggere>>

Amadeus cita Dostoevskij: “Chi mente a se stesso non distingue la verità”. Sui social la frecciata a lucio Presta - In ogni separazione ci sono sempre due verità. Così, evidentemente, anche tra Amadeus e il suo storico manager lucio Presta. Che ha rilasciato una ilunga ntervista al Giornale in cui ha raccontato il ...

Continua a leggere>>

Affari tuoi, saltano tre appuntamenti con Amadeus: sui social è polemica - Il conduttore – ancora in piena faida con l’ex manager lucio Presta – è pronto a raggiungere Fabio Fazio e a sbarcare su Nove, ed è forse proprio per questo motivo che il pubblico di Rai 1 non ha ...

Continua a leggere>>

Amadeus, risposta a lucio Presta Il messaggio durissimo del conduttore, il manager ribatte: cosa hanno detto - Ha atteso diversi giorni Amadeus prima di rispondere alle accuse durissime del suo ex manager lucio Presta. Il conduttore, che ha comunque preferito tenere il profilo basso, ha condiviso sui social un ...

Continua a leggere>>