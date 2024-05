Amadeus e quel post che sembra una frecciatina all’ex manager Lucio Presta

Dopo la multa alla Rai da 175mila euro per pubblicità occulta (ricordate la gag su Instagram insieme a Chiara Ferragni l'anno scorso?) Amadeus lancia un frecciatina all'Agcom durante la prima puntata del Festival di Sanremo. Ieri sera 6 febbraio, in tarda serata, il conduttore dice: "Naturalmente ... Continua a leggere>>

Barbara D’Urso come Amedeus, trattative in corso con la Nove: l’indiscrezione - Parrebbe esserci un unico ostacolo: l’agente Lucio Presta, oggi al fianco di Barbara dopo decenni di guerra fredda e frecciatina (la definiva “produttrice di horror tv”). Nove piglia tutto, da Fazio a ...

Continua a leggere>>

Belen Rodriguez, confessione spiazzante su Stefano De Martino e ritorno in tv/ “Fuggita da ex marito e figli” - Belen Rodriguez pronta per il ritorno in tv con Celebrity Hunted spiazza: "Sono fuggita da mio marito (Stefano De Martino) e dai miei figli" ...

Continua a leggere>>

Piero Chiambretti a Belve: il ritorno in Rai e racconti a luci rosse - Piero Chiambretti si racconta a cuore aperto a Belve: dal ritorno in Rai all'addio di amadeus fino ai racconti più intimi ...

Continua a leggere>>