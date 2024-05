Eurovision 2024 - no alle bandiere palestinesi durante l’evento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tutto pronto per l’edizionedell’Song Contest, che quest’anno si terrà in Svezia, a Malmo. Alla vigilia di uno spettacolo che vede esibirsi artiste e artisti di diverse nazioni, i media scandinavi riportano che,tutta la manifestazione, non sarà possibile portare con sédella Palestina all’interno dell’arena. Una scelta, pare, fatta per evitare di strumentalizzare, nientedella Palestina Manca pochissimo all’inizio dell’Song Contestorganizzato dalla European Broadcasting Union che vedrà sfidarsi sul palco vari artisti internazionali., che quest’anno verrà trasmesso dalla Malmo Arena ...