(Di giovedì 2 maggio 2024)(Pavia), 2 maggio 2024 –nella sua area tradizionale’ex caserma di cavalleria, in via Kennedy, totalmente riqualificata e rinnovata, l’numero 640, la più. L’inaugurazione si terrà giovedì 9, con il taglio del nastro alle 18,30. Da venerdì 10 a domenica 12 sarà possibile visitare gli spazi espositivi dalle 10 alle 24 (ingresso gratuito). Nell’area’ex caserma di cavalleria, dove saranno posizionati gli stand, vi sarà uno spazio istituzionale per associazioni e Provincia, oltre all’esposizionee aziende commerciali, che sono le principali attività presenti nel tessuto del territorio ...

È tutto pronto per l’apertura del "Kustom Road" a Malpensafiere. Dopo un’attesa di qualche anno, giunto alla tredicesima edizione, fa il suo ritorno a Busto Arsizio con una nuova veste come Hot Motor’s Week. motori , moto, auto, musica, divertimento e immancabile la solidarietà, nel dna del ... Continua a leggere>>

A Voghera torna la fiera dell'Ascensione, la più antica della Lombardia: in arrivo la 640esima edizione della Sensia - Voghera (Pavia), 2 maggio 2024 – torna nella sua area tradizionale dell’ ex caserma di cavalleria, in via Kennedy, totalmente riqualificata e rinnovata, l’edizione numero 640 della fiera dell’Ascensio ...

Continua a leggere>>

Passato il primo maggio si torna a morire sul lavoro. Due vittime in poche ore nel napoletano - Passato il primo maggio, si ricomincia a morire. Due le vittime sul lavoro nel giro di poche ore, entrambe nel napoletano. In località Lettere, un operaio di 57 anni è precipitato dal terzo piano di u ...

Continua a leggere>>

Successo per la fiera dei Librai: 135 mila presenze, calano le vendite - Un risultato positivo quello della fiera dei Librai più antica d’Italia che tuttavia evidenzia, nonostante la grande partecipazione di pubblico, un calo di vendite rispetto alla precedente edizione (- ...

Continua a leggere>>