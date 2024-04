Torna Edil - la Fiera dell’Edilizia 5 0 A Bergamo fino a domenica 29 aprile

Bergamo . Un binomio indissolubile quello tra Bergamo e il settore delle costruzioni, che culmina con il ritorno di “ Edil ”, la rassegna dedicata alle Tecnologie per l’ Edil izia 5.0. L’evento, in programma dal 26 al 28 aprile, si ripresenta alla Fiera di Bergamo dopo 12 anni con la sua 28ª ... Continua a leggere>>

DAL 26 AL 28 APRILE. L’ingresso è gratuito ma serve prenotarsi: workshop, conferenze per oltre un centinaio di imprese in esposizione in via Lunga.

Continua a leggere>>