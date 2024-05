1° Maggio - il Concertone fa il boom di ascolti | quasi 2 milioni di spettatori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 22024 – Grande seguito ieri, Primo, Festa del Lavoro, per il tradizionale appuntamento con il, in onda in diretta, per la prima volta, dal Circo Massimo (leggi qui) che, nel segmento proposto su Rai 3 nel prime time e terminato oltre la mezzanotte (24.22), ha coinvolto complessivamente 1 milione 837 milapari all’11,9% di share con punte oltre il 15% e i 2 milione 400 mila. Un risultato – si legge in una nota Rai – che posiziona Rai 3 al terzo gradino delle reti più viste sia in prime time che nelle 24 ore. Ottimi anche gliregistrati nel pomeriggio dalche, nonostante i problemi tecnici per cantanti e musicisti dovuti alla pioggia, ha tenuto incollati davanti alla tv, nella prima parte – dalle ...