BigMama è la vera rivelazione del Concertone del Primo Maggio Ironica e senza peli sulla lingua | Scusatemi per le spalle - ringraziatemi per il c**o

(Di giovedì 2 maggio 2024) Successo di ascolti per la grande maratona musicale deldelche ieri ha totalizzato 1.840.000 telespettatori con 11.9% di share su Rai 3. E in qualche modo il merito va anche alladi ieri sera,. Spigliata,, sempre sul pezzo e capace di gestire qualsiasi situazione al fianco di Noemi e Ermal Meta. Sui social sono tutti pazzi di lei. Questi alcuni commenti raccolti su X: “di questo. Brava sul palco (e lo sapevamo già), a suo agio nell’attitude casinista, onesta con la sua personalità, e al tempo stesso puntuale e dritta nella conduzione. Promossa”, poi “la mia vita, la rappresentante di questa generazione di pazzi” e ancora “la vincitrice della giornata è...

