Milan - il Bologna pensa al ritorno di Pioli come post Thiago Motta

(Di martedì 30 aprile 2024) Il numero uno di RedBird e patron delGerry Cardinale, ao nei giorni scorsi in occasione del derby perso e che ha consegnato all`Inter...

Penultima giornata di regular season di Serie A con tutte e otto le partite in contemporanea. La lotta salvezza resta aperta con le vittorie di Treviso e Pesaro. Niente da fare per Brindisi che, nonostante la vittoria su Venezia, è aritmeticamente retrocessa in A2. Napoli sempre più vicina ... Continua a leggere>>

Succede di tutto nella trentunesima giornata di campionato a conferma o meno delle statistiche relative agli ultimi match. Il Napoli la ribalta e contro il Monza segna 4 gol in 13 minuti, tornando tra i favoriti nelle scommesse di Serie A sui siti come Betfair per la corsa nella top 6, mentre il ... Continua a leggere>>

milan, non solo il Napoli su Pioli: c’è un altro club a sorpresa - anche se al momento sembra in stand-by vista l’enorme concorrenza e i contatti tra il milan e Lopetegui sempre più frequenti. Il tecnico del bologna è finito nel mirino della Juve per sostituire ...

Continua a leggere>>

“Scelto l’erede di Giroud”: milan, c’è l’annuncio sul nuovo attaccante - Prosegue il toto attaccanti in casa milan. La società potrebbe aver individuare il profilo su cui mirare durante la prossima sessione di mercato.

Continua a leggere>>

Weah: «Col milan ho fatto bene soprattutto in difesa. Allegri Devo ascoltare quello che mi chiede» - Weah: «Col milan ho fatto bene soprattutto in difesa. Allegri Devo ascoltare quello che mi chiede». L’intervista Weah ha concesso un’intervista ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio della Juve c ...

Continua a leggere>>