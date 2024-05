Un guru per ritrovare il sorriso Thiago Motta - il Milan sfida la Juve E’ Conte il sogno di tutte le big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Mentre l’Inter e Inzaghi devono solo prendere la penna in mano per firmare il rinnovo fino al 2027, le altre big italiane sono (da tempo) sulle tracce di un nuovo allenatore. Tempi complicati, con possibilità di investimento impari rispetto alle inglesi, a Bayern, Real, Barcellona, Psg e compagnia. Caccia, allora, a un "" della panchina. Che sappia sparigliare le carte in tavola. Che, da solo (e comprando magari pochi giocatori a corredo), sappia fare la magia. In un intreccio di destini quasi più ingarbugliato della proverbiale matassa. Intreccio, Made in Italy, a partire dall’altra sponda del Naviglio: perché ai tifosi delle correnti iberiche che spingevano Lopetegui in pole per la panchina rossonera hanno fatto saltare la mosca al naso. Comunicato della Curva e petizione da oltre diecimila firme. Lo spagnolo non scalda la piazza e la ...