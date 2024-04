ATP Madrid - Rafa Nadal mille vite! Supera Cachin dopo tre ore ed è negli ottavi di finale

(Di lunedì 29 aprile 2024)non molla mai. Un match lottato, in cui si è dovuto sporcare le mani e non ha sicuramente espresso un tennis straordinario, ma con cuore, sofferenza e una preziosa collaborazione di Pedroriesce a vincere con il punteggio di 6-1, 6-7(5), 6-3 e domani, se riuscirà a scendere in campoquesta maratona, affronteràdidel Masters 1000 diil ceco Jiri Lehecka, oggi vincitore contro Thiago Monteiro. Il match comincia subito con il piede giusto pernon gli offre una palla particolarmente complessa e difficile, lo spagnolo può spingere specie dalla parte con il rovescio, sfruttando i ritmi non altissimi imposti allo scambio. Il break arriva subito e ne arriva un ...

