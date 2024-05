Strategie di sviluppo sostenibile | La leather valley ora è possibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il piano strutturale intercomunale Fucecchio- San Miniato sta arrivando a grandi passi alla metà. Dopo l’adozione si apre lo spazio per le osservazioni. Poi lo strumento strategico per individuare e guidare i processi di valorizzazione delle risorse, di riqualificazione e di trasformazione coerenti con lo, passerà al varo finale e diveterà operativo. Nonostante la divisione amministrativa tra province diverse, i due Comuni hanno molte similitudini ed è per questo che è stata fatta la scelta di condividere questo strumento fondamentale: sono inquadrati nello stesso sistema locale del lavoro ad elevata specializzazione manifatturiera nella lavorazione del cuoio e del pellame rivolta al settore calzaturiero e degli accessori moda. In termini turistici, l’area governata dai comuni di San Miniato e Fucecchio è in realtà ...