Strategie di sviluppo sostenibile Adottato il piano strutturale | La leather valley è possibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Via libera del consiglio comunale di Fucecchio alintercomunale Fucecchio San Miniato, che halo strumento per guidare i processi di valorizzazione delle risorse, di riqualificazione e di trasformazione coerenti con lo. Nonostante la divisione tra province diverse, i due Comuni hanno molte similitudini: sono inquadrati nello stesso sistema locale del lavoro manifatturiera nella lavorazione del cuoio e del pellame. In termini turistici, l’area governata dai comuni di San Miniato e Fucecchio è in realtà caratterizzata da elementi di continuità importanti, a cominciare dal passaggio della Via Francigena. I due Comuni condividono la stazione ferroviaria, fanno parte della stessa Asl e della medesima Sds. Ilavanza prospettive ...