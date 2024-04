Tumori nei giovani e invecchiamento | Tasciotti IRCCS San Raffaele Roma | dallo studio della Washington University lo sviluppo di strategie preventive

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 aprile 2024) "Questofornisce spunti interessanti che possono essere collegati all'attività di ricerca e ai pilastrilongevity. In primis, appare evidente la rilevanza dell'età biologica rispetto a quella anagrafica nel determinare il rischio di sviluppare alcune patologie, in questo caso il cancro. Questo concetto è cruciale nell'ambitoricerca sulla longevity perché sottolinea come fattori quali lo stile di vita, lo stress e persino l'epigenetica possano influenzare il processo die, di conseguenza, la predisposizione a determinate malattie". Così Ennio, Direttore Human Longevity Programn dell'Sandie ordinario di Tecnologie avanzate per il benessere e l'presso ...