Scherma - saranno dieci le azzurre del fioretto nel tabellone principale di Hong Kong

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo un fine settimana in cui l’Italia ha dominato in lungo e in largo, ilfemminile riparte da. Levogliono continuare a dettare legge anche nel penultimo appuntamento di Coppa del Mondo 2023-2024, e le premesse dalle qualificazioni sembrano essere buone. Dopo la solita giornata estenuante in pedana le ragazze di Stefano Cerioni sfiorano l’en plein, con le sole Carlotta Ferrari e Giulia Amore a mancare il pass per il. In un insolito giorno infrasettimanale dierano già ammesse, in virtù della loro posizione nel ranking, alla giornata decisiva Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Francesco Palumbo. Questo a testimonianza di quanto il movimento tricolore stia vivendo un periodo ...