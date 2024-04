Scherma - CdM fioretto femminile 2024 | en plein nelle qualificazioni a Tbilisi 12 azzurre nel main draw

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Arrivano ottime notizie per l’Italiadelda, dove è in programma la tappa di Coppa del Mondo. Tutte leimpegnate quest’oggi nel tabellone di qualificazione sono riuscite infatti ad accedere al, dove c’erano ad attenderle già Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo e Francesca Palumbo per diritto di ranking. Le prime a centrare l’obiettivo sono state Aurora Grandis ed Elena Tangherlini, in grado di chiudere il loro girone eliminatoria con sei vittorie su altrettanti incontri. Poi, tramite gli assalti a eliminazione diretta, hanno ottenuto il pass anche Erica Cipressa, Matilde Calvanese, Camilla Mancini, Martina Sinigalia e Anna Cristino. Saranno quindi 12 lein gara domani nella prova ...