Storie delle Olimpiadi | i Giochi d' oro delle azzurre del fioretto a Londra 2012

Storie delle Olimpiadi: i Giochi d'oro delle azzurre del fioretto - In adorazione, con lo sguardo pronto a catturare ogni istante e farne memoria, con il cuore che pompava emozioni perché mai era successo quello che - quel 2 agosto 2012 alle Olimpiadi di londra - ...

Chi è Carlotta Ferlito Età, vita privata e carriera dell’ex ginnasta - Con le sue performance agonistiche ha suscitato grande emozione, così come la sua vita, narrata in un programma televisivo trasmesso su MTV. Stiamo parlando di Carlotta Ferlito, ex ginnasta, molto seg ...

Da londra a Lucca: un coro di 32 bambine si esibisce nella basilica di San Paolino - Sabato (27 aprile) alle 17,30 la basilica di San Paolino accoglierà in concerto il South hampstead choir: coro inglese interamente al femminile formatosi nel prestigioso college South Hampstead high s ...

