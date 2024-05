Rafa Nadal | Roland Garros? Deciderò dopo Roma

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “? Vorrei avere una visione chiara di ciò che accadrà, ma oggi non ce l’ho.”. Lo ha detto in conferenza stampala sconfitta per 7-5 6-4 contro Jiri Lehecka alle porte dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. L’intenzione è quella di fare un passo alla volta, valutando ogni indicazione fornita dal suo fisico: “Cercherò di giocare a, è un altro torneo speciale per la mia carriera, che ho vinto dieci volte – spiega -. Ho vissuto tante belle emozioni. Sognavo quest’anno di giocare una volta ancora i tornei dove ho ottenuto tanti successo, purtroppo ho dovuto saltare Montecarlo.è sicuramente uno di questi, un torneo che mi piace molto. Voglio esserci, voglio ...

Rafa Nadal non molla mai. Un match lottato, in cui si è dovuto sporcare le mani e non ha sicuramente espresso un tennis straordinario, ma con cuore, sofferenza e una preziosa collaborazione di Pedro Cachin riesce a vincere con il punteggio di 6-1, 6-7(5), 6-3 e domani, se riuscirà a scendere in ... Continua a leggere>>

Nadal saluta Madrid e promette: "Proverò a giocare a Roma, è un torneo speciale" - Ha chiuso 75 64 in poco più di due ore. "Condividere il campo con una leggenda comne rafa è straordinario, ho sempre sognato che mi succedesse" ha detto dopo il match il ceco. L'ultima partecipazione ...

Continua a leggere>>

Tennis, rafa Nadal: “Per il Roland Garros deciderò dopo Roma. Non so se è stata l’ultima in Spagna” - La favola di rafa Nadal nel suo ultimo Masters 1000 di Madrid è terminata negli ottavi di finale contro il ceco Jiri Lehecka. Il maiorchino si è arreso in ...

Continua a leggere>>

rafa non ce la fa con Jiri Lehecka ed esce tra gli applausi - Nadal non ha ancora deciso esattamente quando smetterà di giocare in questa stagione, ma il ritiro del 22 volte vincitore di un Grande Slam si sta davvero avvicinando. "Mi sento super fortunato ad ave ...

Continua a leggere>>