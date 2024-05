Prosciutto di Parma vs Pata Negra La guida definitiva alle differenze tra il salume italiano e lo jamón ibérico

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

Italia o Spagna? Difficile scegliere, al di fuori di qualunque patriottismo, se non in base al gusto personale. Sbagliato valutarli sotto la stessa lente. Restano infatti lavorazioni diverse, benché in entrambi i casi si tratti dicrudo: la parte superiore della zampa di maiale, precisamente quella posteriore (la coscia), sottoposta a salagione, poi ad asciugatura in cantine fresche e ventilate, infine stagionata per diversi mesi. E, sia in un caso che nell'altro, sono in aumento le produzioni che non ricorrono ad alcun tipo di additivo, come del resto prevedono i disciplinari del San Daniele e delDop. Inoltre, negli ultimi decenni varivatori italiani hanno recuperato certe razze suine autoctone appartenenti al vecchio ceppo mediterraneo, da cui deriverebbero