Anche il Canada ferma il Prosciutto di Parma - per colpa dei cinghiali e della peste suina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ildiè in zona rossa, causa. Laè arrivata a Langhirano e il ritrovamento di una carcassa infetta da Psa a pochi chilometri dal regno dei salumifici ha subito fatto scattare l’allarme. L’Europa ha infatti allargato la zona di restrizione imposte al movimento di suini e derivati e immediatamente un altro grande importatore del salume parmigiano extra Ue ha bloccato gli acquisti. Si tratta del, che rappresenta il 2,5% dell’export. Prima, nei mesi precedenti, avevano chiuso le porte alparmigiano Cina, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Messico. Un’emergenza che va avanti dal 2022, ma che ora rischia di abbattersi su un mercato fondamentale per la zona e per l’Italia: un giro d’affari al consumo di 1,7 miliardi e un ...