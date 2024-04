Allarme peste suina africana - bloccate esportazioni prosciutto di Parma

(Di giovedì 25 aprile 2024)ledie di altri salumi: gli ultimi aggiornamenti Una vicenda che mette apprensione non solo il nostro Paese, ma anche il resto del mondo. Stiamo parlando della. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che il Canada ha deciso di bloccare l’importazione deldie di altri salumi. Sono 22 i comuni interessati in Italia. Stiamo parlando: Sala Baganza, Fornovo di Taro, Terenzo, Collecchio, Solignano, Varano de’ Melegari, Noceto, Medesano, Felino, Salsomaggiore Terme, Pellegrino Parmense, Calestano, Bore, Tornolo, Bedonia, Compiano, Albareto, Bardi, Borgo Val di Taro, ...

Una notizia che mette tutti in apprensione, dell'Italia al resto del mondo. La Peste suina africana non è solo un'indiscrezione, un virus passeggero. Lo dimostrea l'ennesimo Paese... Continua a leggere>>

La peste suina mette sotto scacco il Prosciutto di Parma , eccellenza italiana esportata in tutto il mondo. Il sempre più elevato numero di casi conteggiati in Emilia Romagna, infatti, mette in pericolo la filiera che dal gennaio 2022 fa i conti con il morbo che si è insediato nel territorio e ... Continua a leggere>>

Il consigliere Gerace (Iv): "Profonda preoccupazione in merito alla gestione della peste suina in Italia" - Il Consigliere Regionale Pasquale Gerace esprime profonda preoccupazione riguardo alla gestione della situazione relativa alla peste suina africana giunta da tempo in Italia Gerace sottolinea che le r ...

Continua a leggere>>

peste suina: le azioni dell'Ausl per contenere i contagi nella fauna selvatica - Non riguarda l’uomo, visto che è immune della malattia, e, e per fortuna nemmeno gli allevamenti la diffusione della peste suina africana dopo alcuni casi che riguardano soltanto la fauna selvatica, c ...

Continua a leggere>>

Prosciutto di Parma minacciato dai cinghiali e dalla peste suina, export bloccato - La peste suina fa tremare il prosciutto di Parma, da due anni minacciato dal morbo: ecco la richiesta di Regione e Consorzio per debellare il problema ...

Continua a leggere>>