Primo maggio - il corteo milanese dei sindacati Concerto di Omar Pedrini in piazza della Scala

Milano , 30 aprile 2024 – Milano si prepara alla Festa del Lavoro del Primo maggio : diverse iniziative e manifestazioni in programma, su tutte il Corteo che partirà da corso Venezia per arrivare infine in piazza della Scala. "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale" è lo

Un'ora di concerto gratuito per "gridare basta al vergognoso stillicidio delle morti sul lavoro". Omar Pedrini e la sua band saranno in piazza della Scala a Milano, il Primo maggio, a portare la loro voce in favore di tutti i lavoratori. Lo ha annunciato Pedrini in un video pubblicato sui social

