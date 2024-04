Omar Pedrini si prepara per l’ottavo intervento al cuore | Dovrebbe essere l’ultimo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 20 aprile 2024) Solo poche settimane faha comunicato la sua decisione di dare l’addio ai concerti, nonostante la musica resti sempre una delle sue grandi passioni, a causa dei problemi cardiaci con cui è costretto a convivere da tempo. A consigliarlo è stato il suo medico, che oltre acardiochirurgo è anche il nonno dei suoi figli, consapevole di come in questa situazione sia importante correre meno rischi possibili La scelta di ridurre gli impegni non è però bastata, si avvicina infatti per lui l’ennesimoal, di cui per ora non aveva ancora parlato: “Lo dico per la prima volta. A novembre ho un altro– ha detto l’artista a Fanpage – Mi hanno detto chel’ultima tappa di un ...