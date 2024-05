Playoff NBA 2024 | Philadelphia e Milwaukee ancora vive - Cleveland si porta sul 3-2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Una notte NBA con tre partite, ma dove le emozioni e i colpi di scena sono stati innumerevoli. Succede semplicemente di tutto al Madison Square Garden, con i76ers che ringraziano un eroico Tyrese Maxey e restano clamorosamente in vita nella serie contro i New York Knicks, che sono avanti ora 3-2. Finisce 112-106 per i Sixers dopo un tempo supplementare, ma con New York che si è trovata avanti di sei punti a 28 secondi dalla fine dell’ultimo quarto, prima del miracolo di Maxey. MAXEY DRILLS ANOTHER 3 AND TIES THE GAME GAME 5 IS HEADED TO OVERTIME ON TNT https://t.co/EdhU7mHKQB pic.twitter.com/od3bVWXHMH — NBA (@NBA) May 1,Sono 46 i punti di Maxey, suo career high nei, sette dei quali arrivati proprio in quei 28 secondi finali. Prima la tripla con il fallo di Robinson e poi quella del pareggio. Nel ...