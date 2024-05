Perché Vannacci ha tanto seguito? Facile | in Italia più le spari grosse e più hai successo

Il generale non fa bum bum. Due libri, interviste su interviste psichedeliche a tratti mengeliane, e alla fine eccolo qua armato di pistola ad acqua. Quasi timido. Forse romanizzat... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Continua a leggere>>

Il generale Roberto Vannacci guiderà la lista della Lega per le circoscrizione meridionale per la prossime europee . In tarda serata la lista è stata depositata alla Corte d’Appello di Napoli. In lista anche Simona Loizzo , l’europarlamentare uscente Valentino Grant , e il senatore pugliese Roberto ... Continua a leggere>>

"Non c'è nessun contrasto tra la sovranità europea e la sovranità italiana. Come con le individualità: quando si crea un team le individualità non vanno cancellate, ma esaltate. Lo stesso vale per le sovranità nazionali. Se le si riesce a mettere insieme e a farle lavorare, si avrà come risultato ...

