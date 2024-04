Sovranità nazionali per un' Europa migliore | la sfida del generale Vannacci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) "Non c'è nessun contrasto tra laeuropea e laitaliana. Come con le individualità: quando si crea un team le individualità non vanno cancellate, ma esaltate. Lo stesso vale per le. Se le si riesce a mettere insieme e a farle lavorare, si avrà come risultato non la mera somma, ma l'esponenziale. Questo è quello per cui mi batterò in, perché credo che sia l'unica strada che ci porterà un futuro": così ilRoberto, intervenendo alla presentazione del libro del Ministro Salvini, Controvento, al Tempio di Adriano a Roma.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev