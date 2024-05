(Di mercoledì 1 maggio 2024)77ed era considerato uno dei più importanti esponentiletteratura postmoderna, noto soprattutto per la "Trilogia di New York". Nel 2022 era stato colpito da un doppio lutto: la morte del figlio Daniel,di overdose, enipote Ruby.

New York, 1 maggio 2024 – Lo scrittore statunitense Paul Auster è Morto all'età di 77 anni per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni. A darne notizia il New York Times, che cita un'amica del romanziere, Jacki Lyden. L'autore della 'Trilogia di New York' è deceduto nella sua casa di Brooklyn. ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – E' Morto Paul Auster . Secondo quanto scrive il New York Times, lo scrittore americano , 77 anni , ammalato da tempo di un cancro al polmone, è Morto nella sua casa di Brooklyn. Autore, tra l'altro, de "La trilogia di New York", "Sunset Park", "Invisibile", aveva pubblicato il suo ultimo ... Continua a leggere>>

morto lo scrittore Paul Auster autore della ‘Trilogia di New York’: aveva 77 anni - Aveva 77 anni ed era considerato uno dei più importanti esponenti della letteratura postmoderna, noto soprattutto per la "Trilogia di New York" ...

Continua a leggere>>

Paul Auster, morto il grande scrittore americano autore della «Trilogia di New York»: aveva 77 anni - Paul Auster, il prolifico scrittore americano autore della 'Trilogia di New York', è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il New York Times. Aveva 77 ...

Continua a leggere>>

Letteratura Usa: morto lo scrittore Paul Auster - Paul Auster, il prolifico scrittore statunitense autore della Trilogia di New York, è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il quotidiano The New York Times. Aveva 77 anni.

Continua a leggere>>