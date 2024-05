Morto Paul Auster - lo scrittore americano aveva 77 anni

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – E'. Secondo quanto scrive il New York Times, lo, 77, ammalato da tempo di un cancro al polmone, ènella sua casa di Brooklyn. Autore, tra l'altro, de "La trilogia di New York", "Sunset Park", "Invisibile",pubblicato il suo ultimo romanzo "Baumgartner" lo scorso anno.

