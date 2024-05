Papa | terribile guadagnare con la morte

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 10.40 "Non dimentichiamo di pregare per la pace. Preghiamo per i popoli che sono vittime della guerra. La guerra sempre é una sconfitta,sempre". Così ilall'udienza generale in Vaticano. "Purtroppo-ha aggiunto-oggi gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche delle armi.con la",ha detto ricordando "la martoriata Ucraina", "gli abitanti della Palestina e di Israele che sono in guerra. Pensiamo ai Rohingya, al Myanmar e chiediamo la pace per tutto il mondo".