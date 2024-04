Papa Francesco | ' Meglio un negoziato che una guerra senza fine'

(Di giovedì 25 aprile 2024)continua a lanciare appelli per la pace, con una attenzione particolare per Ucraina e Striscia di Gaza: "Una pace negoziata èdi una", ha detto Bergoglio in una intervista a Cbs News. "Per favore. I paesi in, tutti quanti, fermino la. Cerchino di negoziare. Cerchino la pace", ha chiesto il pontefice.

L’ Udienza generale , come sempre, davanti a tantissimi fedeli accorsi ed arrivati in Piazza San Pietro per ascoltare le sue parole. Papa Francesco non ha tralasciato nulla, anzi. Ha proposto una catechesi davvero particolare. Si è basato su quelle ...

