Papa | fermate la guerra - cercate la Pace

(Di giovedì 25 aprile 2024) 1.24Francesco continua a lanciare appelli per la, con una particolare attenzione per Ucraina e Striscia di Gaza:"lala", ha detto in un'intervista a Cbs News per il programma Evening News. "Unanegoziata è meglio di unasenza fine", ha aggiunto Bergoglio. "Per favore: i paesi in, tutti quanti, fermino la. Cerchino di negoziare. Cerchino la", ha supplicato il pontefice. Una versione estesa dell'intervista andrà in onda su 60 Minutes domenica 19 maggio.