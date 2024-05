Oroscopo del mese di Maggio 2024 secondo Artemide per tutti i segni dello zodiaco

(Di mercoledì 1 maggio 2024) . Arietesi prospetta undi profonda riflessione e crescita personale per i nati sotto il segno dell'Ariete. Le energie astrali evidenziano un senso di stasi iniziale, quasi come se foste bloccati in un loop di tentativi senza progresso. Tuttavia, questa pausa forzata dal frenetico andare quotidiano non...

Possiamo dire che le sneaker uomo in uscita a maggio 2024 sono davvero pazzesche? Sì, anzi, lo possiamo gridare, forte e chiaro. I drop migliori e le nuove release nel mese destinato in teoria a dare il kick d'inizio della "bella stagione" apre mondi favolosi nell'universo delle scarpe da ... Continua a leggere>>

C’è tempo fino a domenica per mandare gli auguri per la Festa della mamma - C'è tempo fino a domenica per mandare gli auguri per la Festa della mamma al giornale La Provincia di Biella. Affrettatevi!

Continua a leggere>>

La festa del 1 maggio, attraverso gli occhi di Luigi Oddone: ieri e oggi - Luigi nato a Torino nel 1946 ha iniziato a lavorare all’età di 14 anni come barista, commesso, rappresentante, impiegato, poi per il servizio militare obbligatorio e in banca.

Continua a leggere>>

“Non siamo pezzi del Monopoli vogliamo solo tornare in fabbrica”. L’operaia della Perla in cassa integrazione - Pierangela Cernera con tutte le colleghe è tornata a manifestare davanti all’azienda in via Mattei, chiusa dal 15 dicembre: “Noi ...

Continua a leggere>>