I drop sneaker di questo mese di maggio celebrano il quiet luxury e le collaborazioni inaspettate

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Possiamo dire che leuomo in uscita a2024 sono davvero pazzesche? Sì, anzi, lo possiamo gridare, forte e chiaro. Imigliori e le nuove release neldestinato in teoria a dare il kick d'inizio della "bella stagione" apre mondi favolosi nell'universo delle scarpe da ginnastica che ci meritiamo. Le riedizioni sono sempre al centro della narrazione, ma arricchite da plot twist interessanti lato color-ways: dal rosso fiammante e glossato di Puma e Nike si passa al verde menta freschissimo perfetto per l'estate di New Balance, per arrivare ai nude e a tutti quei toni neutri che fanno tanto “” con Air Jordan, Reebok e Bode (sempre con Nike). Beige, greige, bianco e grigio chiaro le opzioni cool da tenere sott'occhio. I designer chiamati in causa in questa ...

7 Best sneakers Releasing In May 2024: Nike LeBron 21, Samba Millennium And More - May 2024 is here, well almost, and this can mean only one thing — a slew of brand-new sneakers are right around the corner. April’s sneaker drop lineup saw some iconic collaborations with retro ...

Continua a leggere>>

Stocks Set for Monthly drop as Traders Await Fed: Markets Wrap - Stock markets stumbled on the last day of the month on concern the Federal Reserve may stick to its hawkish messaging at its meeting on Wednesday. S&P 500 futures pointed to a lower open on Wall ...

Continua a leggere>>

Some of the best sneakers in Travis Kelce’s collection - From limited editions to the rare Nike Air Mag "Back to the Future", we look at the standout pieces in Travis Kelce's sneaker collection.

Continua a leggere>>