Scadenze mese maggio 2024 | mobilità - prove Invals - esami di Stato

Da quest?anno cinque milioni di Partite Iva potranno pagare le tasse in dodici mesi. Nel decreto dell?8 gennaio con norme per la razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti...

Il Bonus genitori separati o divorziati vale fino a 800 euro al mese per dodici mesi. Può richiederlo chi durante la pandemia da Covid-19 avrebbe dovuto ricevere un assegno di mantenimento, ma non l'ha fatto perché l'altro genitore aveva delle difficoltà economiche. L'ultimo giorno per fare ...

Agricoltura, la domanda per gli aiuti Pac si potrà fare entro luglio - In arrivo un decreto del ministero dell'agricoltura che concede un mese e mezzo in più per l'istanza annuale ... essere pubblicato nei prossimi giorni, considerato che la scadenza standard da ...

Juventus: idee Ugarte, Jorginho e Samardzic, Bayern su Rabiot - La Juventus potrebbe salutare definitivamente Adrien Rabiot. Il francese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e avrebbe allacciato i rapporti con il Bayern Monaco. I tedeschi gli ...

Tariffe Tari, c'è più tempo per i piani finanziari dei Comuni - ROMA – Passa dal 30 aprile al 30 giugno 2024 il termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari. La commissione Finanze del Senato ha infatti approvato ...

