Odessa - bombardato il Castello di Harry Potter

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1° maggio 2024 – E' stata una bomba a grappolo a distruggere ildi Kivalov a, soprannominato "di" perché ricorda quello della saga di J.K. Rowling. Lo ha denunciato a Radio Free Europe il portavoce delle forze del sud dell'esercito ucraino Dmytro Pletenchuk, precisando che "probabilmente la bomba a grappolo era montata su un missile Iskander". L'attacco ha causato quattro morti e 32 feriti, tra cui una donna incinta, un bambino piccolo e Serhiy Kivalov, ex deputato ucraino filorusso. (fonte: Adnkronos)