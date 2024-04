Odessa - il castello di Kivalov in fiamme dopo i missili russi | i pompieri combattono l’incendio

Missile russo distrugge il “castello di Harry Potter” ad odessa VIDEO - Alcuni frammenti di un missile russo, nella giornata di ieri, hanno colpito ad odessa il Castello di Kivalov provocando un vasto incendio. Il missile ha fatto almeno tre morti e una ventina di feriti.

Continua a leggere>>

Bombardamenti russi su odessa: diverse vittime, il "castello" in fiamme - Le fiamme che avvolgono il castello di Kivalov, storica residenza della città portuale di odessa, è l'ennesimo colpo al cuore per l'Ucraina che soffre al fronte. La tenuta, uno dei luoghi più celebri ...

Continua a leggere>>

Attacco russo a odessa, in fiamme il castello di "Harry Potter" - Attacco russo a odessa, in fiamme il castello di 'Harry Potter' Attacco russo a odessa, sono almeno quattro i morti. E' stato colpito anche il castello di odessa, conosciuto anche come 'Castello di Ha ...

Continua a leggere>>