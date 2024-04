Raid russo su Odessa | in fiamme il castello di Harry Potter Morto il proprietario - l’ex deputato Kivalov video

(Di martedì 30 aprile 2024) Irussi sunon risparmiano il patrimonio culturale e architettonico della città. Durante l’ondata di bombardamenti che ieri ha preso di mira la città portuale ucraina è stato colpito anche un edificio gotico che per la somiglianza con Hogwarts viene chiamato dai locali ‘Ildi’. L’edificio, dopo l’attacco, era in. Il missile ha fatto almeno 4 morti e 32 feriti, fra cui ildel, Serhiyun exucraino filo“Ho appena ricevuto dei report sulla situazione aa seguito di un attacco missilisticoe a Kharkiv dopo un altro attacco aereo guidato dai russi – ha scritto su X il ...

Mentre in Russia è in corso il voto, la città Ucraina di Odessa è stata colpita da un pesante attacco missilistico lanciato dall’esercito russo dalla Crimea. Il bilancio è si almeno 20 morti e 73 feriti secondo quanto riferisce Kyiv Independent, citando i Sevizi di emergenza. Tra le vittime anche ... Continua a leggere>>

Guerra Ucraina Russia, news. Blinken: “Ci saremo se Mosca vuole negoziare”. LIVE - Il procuratore generale ucraino Andrei Kostin ha affermato che la Russia ha effettuato l'attacco a odessa con un missile balistico Iskander con testata a grappolo "con l'obiettivo di uccidere il ...

Continua a leggere>>

Bombardamenti russi su odessa: diverse vittime, il "castello" in fiamme - Le fiamme che avvolgono il castello di Kivalov, storica residenza della città portuale di odessa, è l'ennesimo colpo al cuore per l'Ucraina che soffre al fronte. La tenuta, uno dei luoghi più celebri ...

Continua a leggere>>

Attacco russo a odessa, in fiamme il castello di "Harry Potter" - Attacco russo a odessa, in fiamme il castello di 'Harry Potter' Attacco russo a odessa, sono almeno quattro i morti. E' stato colpito anche il castello di odessa, conosciuto anche come 'Castello di Ha ...

Continua a leggere>>