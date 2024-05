Morto Paul Auster | il grande scrittore americano aveva 77 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilnewyorkese,, èa 77. Si impose con la sua Trilogia di New York, il monumentale 4321 e film di culto come Smoke e Blue in the Face. A 73ha scritto Baumgartner, in un letto d’ospedale. Nel terminare il romanzo,scoperto di essere malato. La notizia l’data la moglie e scrittrice Siri Hustvedt, parlando di tempo da passare a “Cancerland”. E a quel cancro maledetto lui ha detto: “Portami dove vuoi”. Ha scritto libri tradotti in oltre quaranta lingue, ha venduto milioni di copie, è stato saggista e regista, ha raccontato New York, l’America, era amico di Wim Wenders e Woody Allen con cui condivideva l’amore spassionato per la città dove viveva. ...