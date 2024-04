Masters 1000 Madrid 2024 | Alcaraz soffre - ma piega Struff al tie-break del terzo set e vola ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Tantissima fatica ma missione compiuta per Carlos, che avanza aidi finale del torneodigrazie alla vittoria agli ottavi contro Jan-Lennard. In quello che era il remake della “strana” finale dello scorso anno, il detentore del titolo e campione nelle ultime due edizioni si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 6-7(5) 7-6(4), in due ore e cinquanta minuti di gioco, e adesso sfiderà la testa di serie numero sette, il russo Andrey Rublev, che si è sbarazzato di Griekspoor nel primo pomeriggio. Dopo aver avuto una pallaa disposizione nel secondo game, non sfruttandola,va in crisi col servizio nelgioco e concede tre palleal ...