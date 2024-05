Liste d’attesa per visite ed esami - ministro della Salute Schillaci annuncia nuovo decreto | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il, Orazio, hato un imminenteper affrontare uno dei problemi cronici del sistema sanitario italiano: i lunghi tempi di attesa per lespecialistiche e glidiagnostici. Durante la conferenza di Fratelli d’Italia a Pescara, ilha rivelato che il, atteso entro 15 giorni, introdurrà misure innovative a costo zero per migliorare l’efficienza del servizio sanitario.ha evidenziato l’urgenza di questa riforma, citando casi eclatanti come quello di pazienti costretti ad attendere fino a un anno e mezzo per una risonanza magnetica. La mancanza di un sistema di monitoraggio nazionale delle...