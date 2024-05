La festa della Mamma 2024… comincia il 4 maggio con i regali solidali

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Una data sentita, e che per quanto sfruttata a fini commerciali, catalizza emozioni e desideri. Alzi la mano lache non si aspetta almeno un disegno nel giorno! Qui una piccola rassegna delle iniziative che uniscono la2024 a iniziative di solidarietà rivolte alle donne. Petite Maman, il trailer italiano X ...

Tante le novità di stagione che strizzano l'occhio alla freschezza degli agrumi, alla vivacità e soavità dei fiori, ma senza per questo rinunciare a tocchi più speziati, profondi, intensi. Ecco una selezione di fragranze per celebrare la Festa della mamma Continua a leggere>>

La star del nostro cuore è una sola. Per la Festa della mamma regaliamole del tempo da dedicare alla cura di se stessa in modalità DIVA, tra trattamenti rigeneranti (da fare anche con lei, perché no?) corpo, viso, capelli e meritato, meritatissimo relax . Quest'anno il 12 maggio per lei c'è solo ... Continua a leggere>>

Life&People.it | Una piccola guida e alcune Idee regalo festa mamma 2024. Suggerimenti per mostrare quanto si è grati alla persona che abbiamo più a cuore; un aiuto nella scelta quando non è facile trovare un cadeau a chi dice sempre di avere tutto: un fiore, un gioiello, un libro, un ... Continua a leggere>>

Paolo e Tina: «Nostro figlio è morto in cantiere, servono più controlli per la sicurezza» - «È inutile girarci attorno: occorrono più controlli, quelli a campione sono insufficienti e non fungono neppure da deterrente». La seconda festa del lavoro, questa, ...

Continua a leggere>>

UNA ROSA IN VASO PER LA festa DELLA mamma - In occasione della festa della mamma si potrà acquistare una o più rose Kordana in vaso e, per ogni piantina, verrà devoluto 1 Euro ad Airalzh Onlus ...

Continua a leggere>>

Anche il 1° maggio supermercati aperti a Biella - Anche il 1° maggio supermercati aperti a Biella. Nonostante rappresenti la festa del lavoro, oggi nel Biellese ci sono dei supermercati aperti ...

Continua a leggere>>