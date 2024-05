Idee regalo festa mamma tra moda beauty e lifestyle

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Life&People.it Una piccola guida e alcune2024. Suggerimenti per mostrare quanto si è grati alla persona che abbiamo più a cuore; un aiuto nella scelta quando non è facile trovare un cadeau a chi dice sempre di avere tutto: un fiore, un gioiello, un libro, un rossetto, è sempre bello donare allaqualcosa che sicuramente le farà tanto piacere e le regalerà un sorriso.dellaDa piccoli pensieri a oggetti più importanti, non c’è niente di sbagliato nel prendere alla propria madre qualcosa di utile. Il primo e più sempliceda fare è un fiore. Che sia a gambo lungo o un mazzo di rose non potrà che farle piacere. Orcho piante colorate ...