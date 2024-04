Festa della mamma 2024 | coccole beauty per uno strameritato relax

(Di martedì 30 aprile 2024) La star del nostro cuore è una sola. Per laregaliamole del tempo da dedicare alla cura di se stessa in modalità DIVA, tra trattamenti rigeneranti (da fare anche con lei, perché no?) corpo, viso, capelli e meritato, meritatissimo. Quest'anno il 12 maggio per lei c'è solo bellezza

Una content creator, conosciuta su TikTok come @rachonlife, ha fatto discutere gli utenti con le sue idee per la festa del primo compleanno della figlia. In un video postato sul social, e intitolato “Cose insolite che faccio alla festa di primo compleanno di mia figlia”, la donna ha illustrato ... Continua a leggere>>

Celebra la festa della mamma con Regali unici che esprimono amore e gratitudine in modo speciale. Ecco la lista. Leggi tutto Regali infallibili per la festa della mamma su Donne Magazine. Continua a leggere>>

Tante le novità di stagione che strizzano l'occhio alla freschezza degli agrumi, alla vivacità e soavità dei fiori, ma senza per questo rinunciare a tocchi più speziati, profondi, intensi. Ecco una selezione di fragranze per celebrare la Festa della mamma Continua a leggere>>

Amazon, la festa della mamma è in arrivo: IDEA REGALO TECH SPOTIFY in offerta! - Più che lo sconto in sé, tuttavia, a farsi notare è l'idea originale legata a un possibile regalo per la festa della mamma. Potreste, però, voler fare attenzione al numero di pezzi disponibili e alle ...

Continua a leggere>>

festa della mamma, ecco perché quest’anno è il 12 maggio - ROMA – Mancano pochi giorni alla festa della mamma. Domenica 12 maggio è la giornata dedicata ad una delle persone essenziali della nostra vita. La ricorrenza, che cade ogni seconda domenica di maggio ...

Continua a leggere>>

Bambino di 7 anni sconfigge la leucemia con il midollo osseo donato dalla mamma. Tutto il quartiere in strada per la festa per il ritorno a casa - Una storia a lieto fine per un bambino di 7 anni che, dopo un anno di chemioterapie e operazioni chirurgiche, è riuscito a sconfiggere la leucemia. E tutto grazie ...

Continua a leggere>>